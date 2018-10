Osla torna a criticare la patrimoniale

Già contestata l'imposta, considerata misura non risolutiva, anzi, peggiorativa per gli effetti depressivi sui consumi e rispetto all'attrazione degli investimenti, ora l'Organizzazione degli Imprenditori punta il dito contro le circolari applicative che – dice OSLA – "hanno aggravato la portata dell'intervento, allargando l'applicazione dell'imposta, per esempio, alle quote in società di capitali e persone estere detenute da persone fisiche residenti o ai depositi detenuti all'estero e legate all'attività autonoma o di impresa individuale svolta all'estero. “Interpretazioni inaccettabili e contrarie a quanto definito dal legislatore”.



Oltre alla richiesta di intervento delle Finanze in questa direzione, OSLA chiede una proroga delle scadenze visto che – scrive – "queste discrepanze stanno complicando il lavoro dei professionisti e allungamento dei tempi”.



Leggi il Comunicato Stampa Integrale