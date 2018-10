San Marino: la curiosità di un blog spagnolo per l'olio sammarinese

Focus di juanvilar.com, un autorevole blog spagnolo, sull'olio sammarinese.

"San Marino - scrive - ha attualmente più di 850 aziende olivicole, di cui 170 ettari in totale. Il paese ha 33.000 abitanti, di cui oltre 600 agricoltori si dedicano a questo raccolto ancestrale". Stima il fatturato in 1.274.000 euro e una produzione di 700 tonnellate di frutto, trasformato in 90 tonnellate di Olio Extravergine di Oliva.



Il blog è curioso del fatto che "In questo paese così antico, ci sia un unico mulino, responsabile della macinazione di tutto il frutto prodotto", senza avere una tradizione nel settore delle olive da tavola, dal momento che il clima non lo consente e quindi imprese per il trattamento delle vinacce o raffinerie.