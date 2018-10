TTG Rimini: ecco design made in Italy per l'accoglienza

Con otto aree di mostre sarà l'ingegno creativo made in Italy il cuore della 67/a edizione di Sia Hospitality Design, il salone di Italian Exhibition Group dedicato all'intero settore hôtellerie, alla Fiera di Rimini, dal 10 al 12 ottobre, in contemporanea a Ttg Travel Experience e Sun Beach&Outdoor Style. L'ospitalità alberghiera sarà raccontata attraverso dodici tra i più accreditati progettisti e architetti italiani a Rooms - Sia Hotel Desing Lab, la mostra ideata Ieg in collaborazione con Teamwork, in un'area di oltre 1.300 mq. In Sia Innovation Design Area saranno protagonisti invece materiali di riutilizzo, ecosostenibilità, unicità e personalizzazione. Il padiglione B2 ospiterà poi 'Fai la mossa giusta', che concentra in un'unica area espositiva alcune delle aziende più innovative del made in Italy ed è presente a Sia Hospitality Design per il settimo anno: sarà presentato 'Hotel in Motion', luogo versatile che si proietta sulle esigenze del futuro del mondo della ricettività. Nella nuova proposta 'Milkshapes unconventional relaxing space' (Pad. B1) firmata da Simone Micheli, il bianco plasma la materia, struttura il contenuto e definisce gli ambienti che compongono lo spazio, originando tre differenti aree. Al Pad. B3 spazio alla mostra Biophilic Retreat Hotel & SPA, by Wellness Design con l'architetto Stefano Pediconi. Nel Pad. D2, percorso di degustazione e di show cooking che presenterà prodotti e attrezzature per un 'Breakfast made in Italy' e la mostra 'Mise en place'. Al padiglione D4 sarà 'Luxury Hotel Interior Designers, l'esposizione con cui lo Studio Simonetti rappresenta 40 anni di attività.