Aggregazione Bsm-Carisp, ad Lombardi: "Agli azionisti la decisione, così come la responsabilità"

L'amministratore delegato smentisce una fuga dei depositi a cui hanno fatto riferimento, ieri, i soci dell'Ente cassa promotori di una raccolta firme per dire "no" all'eventuale operazione.

Prime reazioni da Banca di San Marino dopo che un gruppo di soci dell'Ente Cassa di Faetano, ieri, è intervenuto contro l'ipotesi di accorpamento con Cassa di Risparmio chiedendo un'assemblea straordinaria. A commentare la questione è l'amministratore delegato dell'istituto, Domenico Lombardi, che puntualizza: “Nessuna decisione è stata presa in merito e l'ultima parola spetterà a soci e azionisti, così come l'ultima responsabilità”.



Lombardi precisa che il management ha avviato un'analisi strategica, per capire se vi siano “convenienze” per Bsm ad avviare un nuovo polo creditizio sistemico. Un'idea è creare una nuova banca in grado di offrire, spiega, “sviluppo e prosperità e condizioni più vantaggiose alla clientela”. “Ma è tutto da valutare”, sottolinea. "Non è corretto dire che questa sia una cosa calata dall'alto", dichiara Lombardi che risponde, così, ai soci firmatari della raccolta di sottoscrizioni.



“Il compito del management – prosegue l'amministratore delegato – è prospettare soluzioni. In tutto il mondo le aziende tendono a esplorare nuovi modi di essere efficaci ed efficienti”. Lombardi smentisce infine una fuga dei depositi a cui ieri hanno fatto riferimento i soci e afferma: “E' da irresponsabili suscitare inutili allarmismi”.



mt