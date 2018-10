Azienda lavori pubblici risponde alla Csu e respinge le accuse di mala gestione e sprechi

L'Azienda per i lavori pubblici risponde alla Csu in merito a un comunicato dello scorso agosto in cui si parlava di "mala gestione" degli appalti pubblici e di "sprechi". Con una nota, l'Azienda "rigetta ogni illazione" in merito. Spiega, invece, che la sua azione è caratterizzata "dell'implementazione di una procedura più efficace" per il rispetto della regolarità contributiva delle imprese, anche attraverso le certificazioni richieste alle aziende.



Le opere pubbliche assegnate, come si legge nel comunicato, sono state completate nonostante le difficoltà del settore edile e, in varie occasioni, ci sono state delle riduzioni delle spese preventivate. L'Azienda domanda quindi una rettifica da parte della Csu e chiederà un incontro nel quale saranno documentati gli appalti.



mt



