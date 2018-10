Riforma IGR: cresce la fibrillazione nei sindacati, Csu torna a chiedere confronto ed equità

Cresce la fibrillazione all'interno degli ambienti sindacali in tema di riforma IGR. Questa mattina l'attivo dei delegati Csu a Domagnano. Al centro le diverse questioni economiche nel Paese, ma si è parlato soprattutto della riforma dell'imposta. I sindacati tornano a chiedere confronto e esprimono la loro contrarietà a quello che nei giorni scorsi hanno definito “il solito decreto blindato”.



La prima richiesta è di equità fiscale. “Vogliamo che chi non paga inizi a farlo", dichiara Gianluca Montanari, segretario Cdls. Altro punto critico è il prospettato aumento delle aliquote per lavoratori e pensionati. Il dibattito si anima anche sull'ipotesi di reintroduzione della cosiddetta “tassa etnica” che porterebbe, spiega la Csu, a disparità di trattamento tra residenti e frontalieri.



Attenzione poi al possibile aumento delle spese deducibili da sostenere 'smaccando'. La Csu di dice pronta alla mobilitazione anche se, come spiega il segretario Csdl, Giuliano Tamagnini, “il Paese ha bisogno di tutto fuorché di una stagione di conflitti”.



mt