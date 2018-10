TTG, ministro Centinaio propone asse con San Marino

“Suggerisco un asse con il segretario di San Marino” cosi il ministro al turismo Gian Marco Centinaio al Ttg incontri, occasione in cui ha parlato anche di Enit e Bolkestein. Nell'occasione l'aeroporto Fellini ha presentato un accordo con San Pietroburgo



"È un piacere venire nella Fiera che è il Gotha del turismo italiano", ha detto il ministro, che all'omologo sammarinese propone ciò che i tour operator fanno da tempo. Poi il taglio del nastro e l'immersione negli stand: 200 eventi, 2.550 imprese, la più avanzata innovazione turistica stretta nei padiglioni fieristici riminesi. Per tre giorni San Marino proporrà le sue novità, orgogliosa del fatto che ben nove operatori l'abbiano scelta per presentarsi al Ttg. Si guarda al Natale, appuntamento che propone il Titano come destinazione ideale per scoprire e viverne le emozioni.



Con quella sinergia che suggeriva il ministro Centinaio che sta diventando forte con il territorio circostante, soprattutto nelle ultime settimane.



Nel video l'intervista al ministro al Turismo Gian Marco Centinaio