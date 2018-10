TTG, Corbelli: "sinergia più stretta con Romagna nelle ultime settimane"

Alla Fiera di Rimini questa mattina il convegno "Salvaguardia delle imprese balneari: dalle parole ai fatti!", considerato un momento di confronto importante per il futuro del settore balneare romagnolo e non solo, cui ha partecipato anche il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, che ieri ha inaugurato il TTG incontri toccando tre argomenti forti per Rimini: la tassa di soggiorno, la Bolkestein e l'Enit. L'esponente della Lega invita ad usare l'imposta per dare servizi, ad uscire dalla Bolkestein con una azione condivisa ed a rinnovare l'Agenzia Nazionale del turismo.



Il ministro ha poi parlato di San Marino, proponendo un accordo strategico con la segreteria di Stato. Nel video l'intervista a Nicoletta Corbelli, dirigente Ufficio Turismo.