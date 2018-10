Lavoratori della sanità, Usl: verso lo 'sblocco' del fondo di perequazione

Per i lavoratori della sanità a breve saranno 'sbloccate' le somme accantonate nel fondo di perequazione. Lo annuncia l'Usl. Si tratta di quella percentuale legata alle visite in libera professione in ospedale da destinare ai dipendenti che indirettamente partecipano alle attività, ad esempio gli addetti alle segreterie, all'accettazione o ai diversi uffici.



L'Usl fa sapere che, dopo un incontro con il direttore amministrativo dell'ISS, Sandro Pavesi, quest'ultimo si è impegnato a saldare gli arretrati. “Sono somme simboliche”, afferma Giorgia Giacomini, segretaria della Federazione pubblico impiego Usl, puntualizzando che si sta parlando di “un fondo già accumulato e da distribuire".



mt



Leggi il comunicato integrale