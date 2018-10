Privacy e aziende a confronto

Domande e curiosità da parte delle aziende sammarinesi sul tema "Privacy" e dati personali nell'incontro di ieri sera presso la Sala "Jo Cassar" a Borgo Maggiore

Verità sulla privacy, in una serata organizzata dall'Unione Sammarinese Commercio e Turismo per spiegare gli adempimenti da effettuare da parte delle aziende, in adeguamento alla nuova legge sul trattamento dei dati personali.

La normativa a San Marino ancora non è entrata in vigore, a differenza dell'Italia e di tutte le attività che gestiscono dati personali e sensibili di clienti o dipendenti residenti nella Comunità Europea, ma lo sarà a breve. “Ed è per questo che abbiamo voluto parlarne – spiega la Presidente dell'Usc Andreina Bartolini - per anticipare eventuale e per arrivare preparati”.

A parlarne i tecnici della Winner Team s.r.l., gli ingegneri Emanuele Martelli e Paolo Di Muzio, assieme a Daniela Bollini, Direttore dell'Ufficio Commerciale, che hanno risposto a tutte le perplessità che sono scaturite anche in merito al sistema di videosorveglianza delle attività.

Quando si diversificano le possibilità di vendita, è stato detto, deve aumentare l'attenzione alla tutela della privacy e dell'archiviazione dei dati.

Sono state poi spiegate le differenze tra chi si occupa unicamente di vendita al dettaglio e chi anche di quella online.