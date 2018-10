San Marino "accende le emozioni" al TTG di Rimini

Tre giorni da tutto esaurito in Fiera

I tre saloni dedicati all'industria del turismo si sono chiusi all'insegna del business. Significativa la presenza dei 1500 buyer provenienti da 90 Paesi, attenti all'offerta del quartiere interamente occupato e arricchito da 150 destinazioni rappresentate e 59 compagnie aeree. Complessivamente 384 gli eventi da cui trarre indicazioni e informazioni sull'evoluzione della domanda di mercato. All'apertura mercoledì il ministro Gian Marco Centinaio che ha dedicato alla fiera quasi 48 ore e proposto a San Marino una collaborazione per il futuro.



“Lo stand al TTG- ha risposto il direttore dell'Ufficio turismo- è una occasione per rafforzare la collaborazione con l'Italia e la Regione Emilia-Romagna in particolare così da rendere più appetibili entrambe le destinazioni, soprattutto nei mercati a lungo raggio”. Nello stand ha riscosso interesse tra giornalisti e influencer "Il Natale delle Meraviglie", assieme al nostro percorso con il piano strategico del turismo 2019-2023 .



Tutto esaurito per i due post tour alla scoperta del patrimonio storico e culturale proposto ai professionisti del settore, con blogger e operatori provenienti da Ucraina, Russia, Polonia, India, Corea, Cina e Stati Uniti