Commercialisti, terna rosa. Un'occasione per parlare di donne, categorie economiche e professionali

L'Assemblea dell'ordine dei dottori commercialisti elegge un consiglio direttivo composto da donne: Manuela Graziani, Presidente; Monica Leardini, Vice-Presidente, e Daniela Mina, Segretario. Un'occasione per parlare dell'evoluzione della presenza femminile nell'economia:



La terna rosa dell'ordine dei commercialisti completa un settore in cui, negli ultimi anni, le donne hanno raggiunto una posizione forte. Dal piano più alto di via del Voltone, dove da pochi mesi si è insediata la Presidente BCSM Catia Tomasetti, fino a praticamente tutte le associazioni di categoria, con la sola eccezione di Usot, hanno al vertice una donna. Neni Rossini è presidente degli industriali, Monica Bollini di Osla, Unione sammarinese dei commercianti è guidata da Andreina Bartolini mentre Loretta Menicucci è la prima presidente donna di Unas. Un primo passo per mettersi in gioco, senza limitarsi a riempire una scatola delle diversità' ma creando una cultura inclusiva sana.



Donne che sfondano il cosiddetto “soffitto di cristallo” proprio nel periodo più difficile per l'economia di san Marino. Un’accelerazione di questo progresso si è avuta proprio negli ultimi anni. Ed ora tocca alla politica.



Nel video la riflessione di Monica Bollini, presidente Osla ed una delle prime donne iscritte all'albo dei commercialisti:

"Le donne - dice- devono avere il coraggio di mettersi in gioco"