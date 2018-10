Manovra Italia: non c'è l'accordo sulla pace fiscale

Nonostante tre ore di riunione non si è raggiunta ancora un'intesa fra M5S e Lega sulla "pace fiscale", il provvedimento che cambierebbe le regole per la chiusura dei vecchi contenziosi e che potrebbe allungare i tempi per la rottamazione delle cartelle esattoriali.



Non si sarebbe trovato l'accordo fra Di Maio e Salvini secondo fonti governative. I due vicepremier si inconteranno quindi assieme al premier Conte lunedì prossimo, prima del consiglio dei ministri previsto per le 17 per trovare la quadra.



Sul fronte della manovra ieri Luigi Di Maio era intervenuto a "Domenica Live", annunciando il taglio di un miliardo di euro alle pensioni d'oro. Nell'intervista il leader del M5S ha anche annunciato che il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani.