Npl Delta: l'incarico per la consulenza passa ad Aram Capital Ltd

Cassa di Risparmio in primo piano. La Pricewaterhouse Cooper rifiuta l'incarico per stilare la settima perizia sul bilancio della banca e sulla cessione dei crediti Delta a causa dei “tempi troppo ristretti per svolgere l'analisi”. Ne dà notizia oggi L'Informazione. Già stato individuato ieri un altro consulente disposto a compiere le verifiche e a fornire un parere entro il 26 ottobre: si tratterebbe della società inglese Aram Capital Limited, specializzata in sofferenze bancarie.