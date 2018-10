Tassa patrimoniale, il servizio CSU continua fino a sabato 10 novembre

Dopo la proroga stabilita dal Governo - su richiesta della CSU - della scadenza per la trasmissione e per il pagamento della tassa patrimoniale, portata al 30 novembre 2018, viene prorogato anche l'apposito servizio del sindacato.

Prosegue fino a sabato 10 novembre, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, con la esclusione di sabato 3 novembre, per la concomitanza del ponte per le festività dei morti.