Banca Centrale, Tomasetti: “I rapporti con il Fondo Monetario sono ottimi”

Con un nota stampa, Banca Centrale interviene sulle “notizie uscite ieri sulla stampa relativamente alla presunta preoccupazione del capo missione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) rispetto ad asseriti ritardi della Banca Centrale della Repubblica di San Marino nella definizione di una strategia per il settore finanziario”. Verifiche interne ed esterne, spiega Banca Centrale, dopo le quali conferma “l’assenza di qualunque ritardo nelle attività relative al FMI e che i rapporti con lo stesso sono ottimi e costanti”. Il Fondo Monetario Internazionale, in quanto istituzione super partes, non può e non deve, in alcun modo essere oggetto di strumentalizzazione né i colloqui con lo stesso possono essere oggetto di divulgazione o di interpretazione”. No alle strumentalizzazioni, ma anche un richiamo al rispetto delle istituzioni: “necessario e doveroso – scrive Banca Centrale – siano siano esse internazionali o nazionali”.

Il Consiglio Direttivo di Banca Centrale coglie l’occasione “per ringraziare tutti i dipendenti che con grandissima professionalità e dedizione sono impegnati costantemente e con successo nei rapporti con il Fondo Monetario Internazionale”.



No a strumentalizzazioni e difesa dell'operato dello staff di Banca Centrale, nelle parole del Presidente di BCSM Catia Tomasetti, nel video



AS