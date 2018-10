Collaborazioni internazionali per la Csdl: a San Marino sindacati di Francia e Germania

Confronto e collaborazioni internazionali per la Csdl con l'arrivo, a San Marino, delle delegazioni dei due principali sindacati di Germania e Francia. Questa mattina l'incontro nella sede della Csdl con i rappresentanti della tedesca Dgb dell'Assia del Sud, e della francese Cgt dell'Alsazia. Alla base della visita c'è la volontà di scambiare conoscenza sul fronte dei diritti dei lavoratori e di collaborare, guardando alla Confederazione europea dei sindacati. All'organizzazione della visita ha contribuito anche la Cgil di Rimini.



I rappresentanti dei lavoratori sono stati ricevuti dai capi di Stato, Mirco Tomassoni e Luca Santolini, che nel loro discorso si sono soffermati proprio sul tema dei diritti e sulle prospettive delle nuove generazioni in un momento di crisi economica. All'udienza era presente anche il segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani. Per il futuro è necessario, come ha affermato la Reggenza, un "nuovo patto di solidarietà tra i cittadini per difendere uno stato sociale messo a dura prova". Nel pomeriggio la visita dei rappresentanti dei lavoratori alla Sit di Faetano e l'incontro con la presidente Anis Neni Rossini.



Mauro Torresi





Nel servizio, le interviste a Giuliano Tamagnini (segretario generale Csdl), Raymond Ruck (segretario regionale Cgt Alsazia) e a Juergen Planert (segretario regionale Dgb Assia del Sud)