Aram Capital Ltd: offriamo ai clienti unicamente servizi di valutazione e consulenza alla gestione di portafogli di NPL

Il Ceo di Aram Capital Ltd, invia una nota alle redazioni, per precisare il rapporto tra la società inglese e Cassa di Risparmio. "L'Aram Capital Ltd, - scrive Francesco Franzese - società di consulenza specializzata nei crediti in sofferenza bancari e crediti illiquidi di diritto inglese autorizzata e vigilata da Financial Conduct Autority, offre ai propri clienti unicamente servizi di valutazione e consulenza alla gestione di portafogli di NPL". Precisando quanto apparso sulla stampa su un "mandato con una portata o una finalità diversa o più ampia".