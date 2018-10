Usl: una serata pubblica per presentare proposte e idee per il rilancio

Serata pubblica mercoledì 24 ottobre, alle ore 20:30 nella sala del Castello di Domagnano. L’Unione Sammarinese dei Lavoratori dà appuntamento ai propri iscritti e alla cittadinanza

Dal fisco alla previdenza fino ai rinnovi contrattuali: l’appuntamento che l’Usl dà alla cittadinanza è proprio per un confronto che avrà ad oggetto la ancora incerta individuazione di "soluzioni – dicono - non più rinviabili per l’economia sammarinese".

"Ci troviamo in una fase molto difficile del nostro Paese – ha detto il Segretario Generale Usl, Francesco Biordi - e in un momento in cui lo scontro è molto forte e noi non ci vogliamo sottrarre dal portare un contributo costruttivo al sistema paese."

Aumentare la consapevolezza della cittadinanza, la finalità dell'incontro.

"Il tema non è solo interno alla Repubblica – continua Biordi – ma legato a un discorso di internazionalizzazione. Dobbiamo per questo costruire una base di competenze e professionalità al fine di rilanciare la Repubblica, perché l'appetibilità del sistema interno riprenda quel valore che San Marino deve avere".

Un invito quindi a tracciare le linee cardine dei prossimi impegni dell’Usl, con un focus sulla concretezza e sulla reale fattibilità: "i problemi di San Marino, si legge in una nota, devono e possono essere risolti solo dai sammarinesi che hanno capacità, risorse, e volontà".





Silvia Sacchi