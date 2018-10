Pensionati Csdl a Congresso il 10 novembre

Titolo dell'assise/"#INSIEMEper: Un paese sociale, una sanità migliore per tutti"

La Federazione Pensionati della Csdl ha fissato per il 10 novembre l'undicesimo Congresso che si svolgerà alla Sala Polivalente del Centro Gualdo di Gualdicciolo. Il titolo scelto è: "#INSIEMEper: Un paese sociale, una sanità migliore per tutti". Il Direttivo FUPS rivendica il diritto ad un'assistenza sanitaria di qualità assicurando ai non autosufficienti una rete efficace di protezione sociale e sociosanitaria. La federpensionati Csdl esprime pieno sostegno alla magistratura da cui attende “un'operazione di chiarezza che possa fare finalmente luce sulle zone d’ombra, eliminando dubbi e sospetti su fatti recenti e meno recenti avvenuti nel paese”