“Trust in ascesa sul Titano": due corsi dell'UNIRSM per abilitarsi e aggiornarsi

Corsi sul diritto dei trust dell'Università di San Marino: uno appena concluso sull'abilitazione per l'esercizio della professione di trustee a San Marino e uno in prgramma per il 30 e il 31 ottobre di aggiornamento

Per la prima volta focus su leggi sammarinesi e sulla Corte per il trust e i rapporti fiduciari, con i corsi sul diritto dei trust dell'Università di San Marino. Due i programmi: uno sull'abilitazione per l'esercizio della professione di trustee a San Marino e uno di aggiornamento dedicato agli aspetti problematici della professione dal 30 al 31 ottobre nella sede del World Trade Center. Previste analisi sulle dinamiche presenti nel momento in cui beni e diritti vengono affidati a un trustee per essere amministrati, con in cattedra accademici e professionisti da tutta Italia.

“Il numero di trust sammarinese è in continua ascesa – ha spiegato il docente dell'Ateneo di Genova e responsabile scientifico dei corsi Maurizio Lupoi - l’imminente approvazione di due modificazioni normative potrebbe condurre al raddoppio del numero dei trust entro uno o due anni”.

Grande spazio è stato dato durante il corso abilitante ai professionisti sammarinesi in qualità di relatori. Per il corso di aggiornamento si è compiuto un inventario dei temi maggiormente controversi in Italia e a San Marino, dando la parola a professionisti con specifica esperienza, inclusi due ufficiali della Guardia di Finanza italiana.