USL incontra i cittadini per rilanciare il paese

Fisco, previdenza e rinnovi contrattuali. Su questi temi si è concentrata la serata organizzata dall'Unione Sammarinese Lavoratori. Un appuntamento per aprirsi al confronto costruttivo con i cittadini e lanciare proposte.



Un momento difficile per il paese che, per il sindacato, potrà essere risolto solo dagli stessi sammarinesi, evitando strumentalizzazioni politiche e divisioni che potranno portare gli investitori a tornare a investire sul Titano.



Per superare la situazione attuale per USL dovranno mettersi in gioco i sammarinesi che hanno capacità, risorse e volontà, partendo dalle competenze e dalla meritocrazia. Molta attenzione quindi anche alla formazione che sarà uno dei fattori fondamentali per ricostruire e ritrovare il sistema paese.