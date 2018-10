Comitato strategico, Abs: primi riscontri positivi alla proposta

L'Associazione bancaria sammarinese annuncia riscontri positivi in merito alla proposta di formare un "Comitato strategico": un organo aperto alla politica e alle forze sociali nel quale condividere informazioni sul comparto finanziario per riattivare la crescita tramite il confronto.



Proposta arrivata proprio da Abs che afferma di aver ricevuto pareri favorevoli da parte degli stakeholder, cioè dei portatori di interesse del sistema economico. Il settore bancario, sottolinea Abs, è il "perno per il rilancio economico della Repubblica" e per realizzare le riforme necessarie, spiega, c'è bisogno di un "clima costruttivo".



mt



