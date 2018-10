Dibattito sugli Npl, Tomasetti: "Bcsm non ritiene opportuno esprimersi per il rischio di essere fraintesa"

Sulla Commissione Finanze di domani: "Spero avremo modo di portare un valore aggiunto di natura tecnica"

In questi giorni le forze politiche hanno espresso posizioni divergenti sulle analisi attribuite a Banca Centrale all'interno del Comitato per il Credito e il Risparmio di lunedì scorso a proposito del nodo Npl Delta. A poche ore dalla Commissione Finanze, il Presidente Bcsm, Catia Tomasetti – intervenuta telefonicamente al Tg San Marino - ritiene inopportuno entrare nel merito della disputa: "Lo stile di Banca Centrale – ricorda - è di parlare molto poco e soprattutto di non parlare, attraverso comunicati stampa o interviste, di temi così delicati e complessi, poiché obiettivamente rischieremmo di essere fraintesi. Noi ci siamo espressi in CCR e ci esprimeremo nuovamente domani in Commissione Finanze dove saremo ben rappresentati”.



Sui prossimi appuntamenti che attendono Banca Centrale: “Sono parecchi e complessi – anticipa Catia Tomasetti - ad iniziare da quello di domani in Commissione Finanze dove, spero, avremo modo di portare un valore aggiunto, di natura tecnica, a tutti i presenti; e poi naturalmente ci stiamo preparando all'appuntamento con il Fondo Monetario Internazionale il prossimo novembre”.