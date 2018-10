Lavoro femminile: in arrivo altri fondi per il "bonus donne"

Nuovi stanziamenti dopo la rimozione del vincolo presente nella legge di bilancio 2017.

Novità in tema di incentivi all'occupazione femminile. Stiamo parlando del cosiddetto “bonus donne”: un aiuto di 3.000 euro alle imprese che decidano di assumere lavoratrici a tempo indeterminato o di convertire il loro contratto dal determinato all'indeterminato, entro il 31 dicembre 2018.



Le risorse arrivano dal fondo per le politiche attive del lavoro. Nell'ultima sessione del Consiglio è stato rimosso il vincolo, presente nella legge di bilancio del 2017, che limitava al 75% l'uso del fondo. Ora saranno utilizzabili tutte le somme accantonate: circa 225.000 euro da destinare al bonus.



La misura si aggiunge, ricorda il segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani, agli incentivi per l'assunzione degli over 50 e delle donne interessate a lavorare part-time.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani