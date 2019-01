Saldi: partono in Italia, il 5 a San Marino, come in Emilia Romagna, ma da oggi molti negozi applicano pre-saldi

Al via, sabato, le vendite di fine stagione in Emilia-Romagna. Mentre in alcune regioni dì Italia scattano da oggi. E sono in molti a San Marino ad applicare gli sconti alla merce, anche se ufficialmente scattano il 5, in quelli che si definiscono pre-saldi. Soprattutto per i clienti fidelizzati con opportunità di affari sia nei negozi brandizzati che non. I clienti sammarinesi, come per il Black Friday, ne approfitteranno visto che alcuni hanno rinunciato a qualche regalo natalizio per aspettare proprio i ribassi di questi giorni.