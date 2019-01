Bsm: comitato No-fusione invita gli azionisti al'assemblea di domani e presenta i sui candidati

Alla vigilia dell'Assemblea degli azionisti di Bsm, il Comitato 'No fusione' informa di aver avuto un incontro con l’Ente Cassa di Faetano raggiungendo intese sul numero dei membri del C.d.A. della Banca di San Marino ridotto a 5 Consiglieri; sulla nomina del sostituto del Presidente del C.d.A. in carica, ora dimissionario; e di un Membro del C.d.A. in sostituzione di 2 membri ora dimissionari; nonché la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dell’Ente Cassa di Faetano per il 24 febbraio 2019 con all’ordine del giorno, importanti modifiche statutarie ed il rinnovo della Governance.



Alla luce delle intese raggiunte, il Comitato “NO-Fusione” ha poi ha comunicato al Presidente dell’Ente Cassa le proposte da presentare all’Assemblea degli Azionisti di domani: il candidato a Presidente del C.d.A. della Banca e il nominativo a Consigliere di amministrazione.