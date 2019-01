San Marino: cambio di gestore per i Pos della Pubblica amministrazione

Nuovo anno e nuovo gestore. In seguito alla delibera di ottobre 2018, sulla revisione del servizio Pos negli uffici Pa e negli enti e aziende autonome, con la riapertura degli sportelli c'è stata la migrazione dei Pos pubblici dal Cis alla Bsi, sotto la supervisione di Banca Centrale.



In questi giorni sono stati sostituiti i Pos nei diversi uffici pubblici, senza intoppi per l'utenza, nei servizi del Catasto, Tributario, Polizia Civile, insomma quelli più a diretto contatto con il pubblico. Qualche rallentamento invece alla Motorizzazione, che sarà risolto nel giro di poche ore, assicura la dirigente.