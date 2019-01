Asset: accertamenti sul comitato clienti che dichiara di essersi costituito

Bruno Macina, in rappresentanza di un gruppo di ex correntisti Asset si rende portavoce delle perplessità di diversi cittadini a proposito del comitato che dichiara di essersi costituito.

Sono in corso accertamenti per chiarire l'origine della notizia e a chi fa riferimento questo presunto comitato che, al momento, risulta inesistente anche per gli stessi ex soci della banca.