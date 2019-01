Asset: è diatriba sulle tutele

Di oggi la notizia della nascita di un Comitato "Ex clienti Asset Banca in liquidazione", rilanciata da una nota arrivata nelle redazioni a firma Marco Di Bari per l'Ufficio di Presidenza, con l'obiettivo di tutelare gli interessi della clientela danneggiati dal collasso dell'istituto e al contempo coordinare le attività legali dei singoli e dei gruppi. Iniziativa da cui prende le distanze Bruno Macina, in rappresentanza di alcuni ex correntisti Asset, senza escludere che si possa trattare di una fake news. “Avendo seguito la vicenda sin dall'inizio – scrive Macina - mi preme far passare un messaggio importante, ovvero quello di usare un giusto setaccio rispetto a chi vorrebbe porsi come punto di riferimento per offrire eventuali tutele specie alla luce delle due sentenze del giudice Pasini. La strada a suo tempo imboccata – conclude - è quella giusta e c'è piena fiducia che presto la legalità possa essere ripristinata”.