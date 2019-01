Banche: nasce il Comitato "Ex clienti Asset Banca in liquidazione"

Si è costituito il Comitato "Ex clienti Asset Banca in liquidazione". Obiettivo: tutelare gli interessi della clientela, investitori, azionisti e dei correntisti danneggiati - riporta una nota - dal collasso finanziario dell'istituto ed al contempo coordinare le attività legali dei singoli e dei gruppi rendendo disponibile un database informativo (delle denunce, dei documenti, delle indagini della magistratura e giornalistiche) che possa essere di ausilio per eventuali azioni risarcitorie e la tutela in sede giudiziaria (anche penale) avverso".



Allo stesso modo il Comitato intende agire anche a difesa dei clienti ex Asset Banca transitati in Cassa di Risparmio "che si sentano danneggiati - precisa ancora la nota - dall’attuale rapporto con particolare riferimento all’obbligo antigiuridico ed illegittimo di far sottoscrivere il prestito obbligazionario a coloro i quali erano detentori di depositi presso Asset Banca in liquidazione".