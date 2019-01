Bcsm: disposta l'amministrazione straordinaria per banca Cis

La comunicazione è arrivata, questa mattina, mentre era in corso, proprio a Banca Centrale, un incontro del Consiglio per la Previdenza, per monitorare la situazione dei fondi pensione depositati in Banca CIS.



BCSM - dopo il terremoto innescato dall'operazione di Polizia Giudiziaria, che ha portato, tra le altre cose, ai domiciliari l'ormai ex AD Daniele Guidi – ha disposto l'amministrazione straordinaria per l'istituto di credito. Come commissario straordinario, che subentra dunque al CdA di Banca CIS, è stato nominato il professor Sido Bonfatti: esperto in operazioni di questo tipo. Sarò affiancato da un Comitato di Sorveglianza composto da 3 professionisti sammarinesi: Antonella Bonelli, John Mazza e Massimo Tamagnini; in sostituzione del Collegio Sindacale della banca. BCSM ha definito tutto ciò un rafforzamento della vigilanza. Nella nota – tuttavia – si rimarca l'”atteggiamento consapevole e responsabile manifestato dall'organo amministrativo”. Ciò significa che Pier Paolo Fabbri e Sandro Spadoni - che giovedì scorso era stato nominato DG dal consiglio di amministrazione – potranno continuare a svolgere attività per Banca CIS; l'ipotesi è quella di una direzione e di una condirezione: eventualità – comunque – che dovrà essere concordata con Bonfatti.



L'amministrazione straordinaria è previsto abbia una durata fra i 12 ed i 18 mesi. Gli esperti professionisti nominati, sotto la direzione di Banca Centrale, devono accertare la “situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere soluzioni utili nell'interesse dei clienti”. Quanto alla vicenda giudiziaria, riguardante Daniele Guidi, ancora non vi è stato l'interrogatorio di garanzia; i legali dell'indagato, tuttavia, stanno comunque predisponendo un reclamo per la revoca della misura cautelare.



Intanto – sulla questione - arriva una nota del PS; secondo il quale, quanto avvenuto, non “può essere ridotto a episodi sporadici o incidentali”. “Riteniamo sia arrivato il momento – si legge nel comunicato – di accertare le responsabilità, proprio per tutelare il sistema”. Da qui una critica al Governo, accusato di aver fornito “risposte del tutto elusive” su quelle che vengono definite “pagine oscure che hanno riguardato scelte in materia bancaria”. E non mancano riferimenti – tra le altre cose - alla cosiddetta ordinanza titoli e ai contenuti delle sentenze sul caso Asset.