Concessione licenze: Segreteria Industria chiede una sola Commissione autorizzativa

La Segreteria all'Industria richiama misure per snellire burocrazia necessaria ad ottenere l'autorizzazione per una nuove licenza. “Aboliamo le commissioni autorizzative – propone in una nota – che sono troppe, ben 8 solo quelle a carattere autorizzativo, e a volte contraddittorie”, rilanciando la creazione di un solo Ufficio per velocizzare le risposte a chi voglia aprire una attività a San Marino. Un obiettivo già indicato nel documento del Gruppo di lavoro per la Semplificazione, nato lo scorso luglio, e che prevede, appunto, l'eliminazione delle varie commissioni per trasferire compiti e funzioni all'Ufficio Attività Economiche, e assegnare ad una sola commissione Economica il compito di “riesame in seconda istanza”, vale a dire, valutare i ricorsi in caso di controversie sul rilascio delle stesse licenze.