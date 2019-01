Anis: politica distante dalle priorità del paese, appello a impegno comune

Una politica distante dai problemi del paese, per questo gli imprenditori richiamano alla pacificazione politica e sociale. Anis parla di partiti incapaci "di emanciparsi dalla vecchia e quanto mai dannosa logica del conflitto tra parti opposte".



Per questo lancia l'appello a impegnarsi congiuntamente e con maggior determinazione per gestire le emergenze e affrontare con coraggio quelle priorità da cui dipende la sostenibilità stessa di San Marino.



Per Assoindustria sono: la messa in sicurezza e il contestuale rilancio del sistema bancario, la riforma delle pensioni, la spending review, gli interventi per attrarre investimenti e favorire la crescita, i rapporti con l’Italia e gli accordi con l’Unione Europea.



Un percorso complesso, per gli Industriali, ma necessario e che deve essere guidato dalla politica. In attesa di accogliere nei prossimi giorni gli esperti Fmi