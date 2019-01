Bcsm: sospesi i pagamenti di banca Cis

Novità importanti nella vicenda di Banca CIS. Il provvedimento, in un qualche modo, era nell'aria in questi giorni, dopo l'amministrazione straordinaria. L'ufficializzazione è arrivata con un comunicato pubblicato sul sito di BCSM. Da oggi è operativa – per la durata di 30 giorni - la sospensione dei pagamenti e la restituzione degli strumenti finanziari dell'istituto, al fine di tutelare gli interessi dei creditori. La decisione è stata autorizzata ieri dal Coordinamento della Vigilanza, su richiesta del Commissario Straordinario Sido Bonfatti, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. In base al Decreto Legge numero 186 del 2011, il “blocco” non si applica alle somme pervenute alla banca – come stipendi e pensioni -, e accreditate sui conti della clientela, successivamente alla data di oggi.