Csdl: prima riunione del direttivo Fups

Il Direttivo FUPS-CSdL si è riunito per la prima volta per esprimere forte preoccupazione per i problemi delle banche dove sono depositati, oltre che i risparmi dei cittadini, le risorse dei fondi pensione di San Marino.

Alle vicende di Asset Banca, si aggiunge il Credito Industriale Sammarinese, scrive, soggetto ad una fase di commissariamento. A tutto questo si aggiunge il rischio di una ulteriore perdita di credibilità del nostro paese in campo internazionale.



Il Direttivo attende dal Governo una proposta di riforma che sia in grado di mettere il sistema pensionistico al sicuro, garantendo trattamenti dignitosi per tutte le generazioni. La stessa riforma deve assicurare la piena tutela dei fondi pensione.