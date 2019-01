Bac: per il secondo anno consecutivo premiata "Best Governance"

Dg Perotti: merito della mia squadra e dei clienti.

Banca Agricola Commerciale, per il secondo anno consecutivo, porta a casa il premio CFI (Capital Finance International) per la miglior governance bancaria.



“Un riconoscimento che è merito della mia squadra” – commenta il Dg Marco Perotti, da oltre due anni nell'Istituto – "Dei dipendenti e dei clienti che ci danno fiducia”.



Lo dimostrano i 4.200 nuovi conti correnti aperti da ottobre 2016.



Per i vertici Bac è solo il punto di partenza di una politica di sviluppo che mira a portare nuovi clienti e nuovi volumi. “Correttezza e qualità del lavoro svolto”, le direttrici su cui avanzare.



“E' importante avere moltissimi player e interlocutori - spiega il dg Perotti - facendo conoscere sempre di più la Repubblica più antica del mondo e il suo alto potenziale di sviluppo”. Crede nelle potenzialità del territorio tanto che: “Invitiamo di continuo - prosegue - manager e imprenditori stranieri a immergersi in questa quotidianità per camminare accanto ai sammarinesi. Inoltre a San Marino possiamo contare sul fattore sicurezza”.



Il Direttore Generale guarda avanti, al lavoro che attende lui e la sua squadra, per rafforzare l'attività in territorio e far crescere l'Istituto.