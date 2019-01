Ufficio brevetti e marchi: aumentano gli incassi, Segretario Zafferani guarda alle prospettive di crescita

Incassi in crescita per l'Ufficio brevetti e marchi di San Marino che nel 2018 ha registrato quasi 1 milione e 400mila euro di entrate. L'aumento è del 31% rispetto al 2016 e del 14% rispetto al 2017. Il segretario di Stato all'Industria, Andrea Zafferani, commenta il risultato con soddisfazione e guarda alle prospettive future e ai rapporti internazionali dell'ufficio.



Uno degli aspetti più attrattivi, spiega Zafferani, è infatti la possibilità di registrare in Repubblica brevetti europei, con velocità e a costi favorevoli. Le domande di primo deposito di brevetti nel 2018 sono state 695 (+75 rispetto all'anno precedente); quelle relative ai marchi 198 (36 in più, sempre sul 2017).



Nel frattempo, è avvenuto un adeguamento a livello tecnologico con la digitalizzazione dei fascicoli dei marchi dal 1999 ad oggi. Con il nuovo anno sarà informatizzato anche l'archivio dei brevetti. L'obiettivo per il 2020-2021 è di automatizzare anche i processi, con il deposito elettronico delle domande.



mt