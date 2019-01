Incontro Governo-Fondo Monetario: le strategie per attrarre nuovi investitori

Prosegue la missione Article 4 del Fondo Monetario Internazionale sul Titano. Questa mattina l'incontro tra la delegazione e il Governo incentrato sulle strategie di sviluppo economico per il Paese. Agli esperti dell'Fmi sono state quindi illustrate le riforme in cantiere per la crescita.



Diversi i temi sul tavolo. Tra questi, l'innovazione tecnologica e le idee per attrarre nuovi investitori. Si è parlato della nuova legge sulle imprese innovative e tecnologiche, in fase di completamento, che dovrà offrire, come spiega il segretario di Stato all'Industria, Andrea Zafferani, una serie di strumenti in più rispetto a quelli oggi previsti per le startup. Quindi, un nuovo regime fiscale agevolato e, tra le altre cose, la creazione di consorzi di ricerca per permettere alle imprese già esistenti di esternalizzare tali attività.



Al centro c'è anche il sistema delle residenze. Ci sono già investitori interessati a San Marino, anticipa Zafferani. Altro argomento è il blockchain e i nuovi sistemi di finanza tecnologica. Spazio, poi, tra le altre cose, alle strategie per il turismo e alle politiche di razionalizzazione per la pubblica amministrazione spiegate dai rispettivi Segretari di Stato.



