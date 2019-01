Sostegno economico: nuova convezione tra Usc e Bsm

“Un passo in più in favore del motore dell’economia sammarinese, consapevoli che nei momenti di maggiore difficoltà serve sostegno per poter ripartire”: Banca di San Marino e Unione Sammarinese Commercianti sottoscrivono una nuova convenzione, in favore di tutti i commercianti del territorio sammarinese. Obiettivo: permettere agli operatori del settore commerciale di godere di condizioni particolarmente vantaggiose.