CSdL alle prese con un intenso Consiglio Direttivo

Come fulcro, il punto sulla situazione generale del Paese: tanti i temi che saranno sviscerati nella sessione pomeridiana. Ma a caratterizzare la prima parte dei lavori in mattinata è stata la nomina della Segreteria Confederale che ora risulta composta dal Segretario generale Giuliano Tamagnini; dai due Segretari confederali William Santi ed Enzo Merlini; indicato Elio Pozzi per la Federazione unitaria pensionati; mentre a stretto giro ci sarà anche l'elezione dei rimanenti tre membri per completare la rosa di sette.



Dibattito incentrato anche sul 19° Congresso che si è svolto nel novembre scorso e da cui è scaturito un Direttivo rinnovato di circa un terzo dei propri esponenti, così come è salito a circa un terzo il numero delle donne: 12 su 33 membri in totale, una presenza femminile equivalente al 36%.



Intanto sul nodo banche e pensioni, a due giorni dall'incontro con gli esperti del Fondo Monetario, Giuliano Tamagnini avanza la necessità di un progetto strategico per rilanciare il sistema finanziario.

