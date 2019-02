Termina la visita del Fondo Monetario, le raccomandazioni: risanare il sistema bancario e fare le riforme

Non si è parlato, durante la visita, della possibile richiesta di un prestito al Fondo da parte di San Marino.

Si è conclusa la visita di 10 giorni del Fondo Monetario Internazionale sul Titano. Il risultato sono una serie di raccomandazioni e di ricette da portare a termine per risollevare il settore bancario e finanziario e mantenere i conti pubblici sostenibili. La delegazione dell'FMI, capeggiata da Nir Klein, e il segretario di Stato alle Finanze, Eva Guidi, hanno incontrato la stampa per fare il punto della situazione.



La prima questione è quella che riguarda le banche: la situazioni collegate a Cassa di Risparmio, l'”alto livello” di crediti deteriorati, la necessità di ricapitalizzare soprattutto Carisp. Sono alcune dei problemi posti dal capomissione Nir Klein. Lo scenario attuale, ha sottolineato Klein, "mina la capacità del settore di erogare credito” a imprese e famiglie. E questo, ha proseguito, porta a effetti negativi sui consumi e la crescita.



L'Fmi ha comunque riconosciuto gli sforzi finora compiuti ma si è soffermato sulla necessità di “vedere progressi più veloci”. Sullo sfondo rimane il tema del possibile prestito che San Marino potrebbe richiedere al Fondo. Di questo argomento non si è parlato durante la visita, ha affermato il rappresentante dell'FMI. Risolvere la situazione delle banche è possibile, è stato detto durante la conferenza stampa, sviluppando strategie per risanare il comparto da una parte e metterlo in grado di supportare l'economia reale dall'altra.



Il secondo macro-tema sono le riforme strutturali, perché si guarda al conti pubblici sostenibili. “È necessario portarle avanti”, ha esortato il Fondo. Tra le altre cose, c'è bisogno di meno burocrazia e maggiore flessibilità del mercato del lavoro. La necessità di interventi per il settore bancario e sul bilancio sono stati riconosciuti dal Segretario alle Finanze Guidi che si è soffermata sull'importanza delle riforme. Tutti devono essere coinvolti, ha detto Guidi. Resta l'obiettivo della riforma delle imposte indirette, con l'introduzione del sistema Iva per il 2020. Nel pomeriggio sarà pubblicato il rapporto integrale che sarà poi discusso a metà marzo all'interno del Fondo Monetario.



mt



Nel video, l'intervista al segretario di Stato alle Finanze, Eva Guidi