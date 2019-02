The Market, De Ambrosis "le richieste superiori alle disponibilità"

Qualche rallentamento nei lavori ma il mega outlet rispetterà i tempi di consegna

A fine anno la consegna dei locali ai brand, l'inaugurazione nei primissimi mesi del 2020. Per il mega outlet The Market le richieste sono addirittura superiori alle disponibilità



Il rallentamento dovuto a tiranti, cavi d'acciaio che l'impresa si è trovata nel cantiere, compensato dal ritmo del lavoro che è ripreso a pieno ritmo dal 7 gennaio. L'opening di The Market entro l'inizio del 2020. Un potenziale molto alto quello del mega store, secondo il costruttore, tanto che alla stato attuale le richieste hanno già superato la soglia del 50%, ciò significa che per almeno la metà degli spazi sono stati siglati pre contratti.

85 le prime insegne attive, perlopiù legate al mondo della moda, ma sui nomi dei grandi marchi che tra un anno faranno il loro ingresso a San Marino c'è il riserbo imposto dall'accordo di non diffusione legato al precontratto.

Potente la ricaduta occupazionale, anche per questo a breve sarà attiva un'Academy con specialisti del settore, per preparare con corsi di formazione, il personale ad hoc.



Nel video l'intervista a Luca De Ambrosis, Deal Real Estate Advisor

s.b