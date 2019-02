Federconsumatori Rimini ha eletto il suo nuovo presidente: Graziano Urbinati

sostituisce Enrico Pecorari

Il Consiglio Direttivo di Federconsumatori Rimini ha eletto il nuovo presidente Provinciale in sostituzione di quello dimissionario. Si tratta di Graziano Urbinati 59 anni, che ha ricoperto vari incarichi Provinciali fra i quali quelli di Segretario Generale FIOM - CGIL e Segretario Generale CGIL.



Oltre ai ringraziamenti per il lavoro svolto dal Presidente uscente, Enrico Pecorari, Urbinati ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo dei consumatori in una fase di rapidi e profondi mutamenti che la società digitale impone. Sostenibilità ambientale e sociale, sostenibilità finanziaria, crescenti diseguaglianze, sfruttamento e attacco ai diritti, sopratutto delle fasce più esposte, migranti e donne.



Il neo presidente parla di 'un nuovo modello di sviluppo, una sostenibilità dei consumi e una sostenibilità sociale: energia, acqua, alimentazione, sanità e cura, trasporti e mobilità, che necessitano di qualità e fruibilità da parte dei cittadini del nostro territorio'.



Per Urbinati occorre la tutela dei consumatori della nostra provincia, intervenire sul mercato, sui prezzi, sulle tariffe, sull'accesso ai servizi, tutelare il risparmio e la salute, fermare il consumo del suolo e riqualificare le aree urbane, queste saranno le priorità che verranno esercitate con una confronto diffuso e e con la tutela individuale presso la rete degli sportelli provinciali di Federconsumatori.