Notizie allarmanti su istituto di credito: Catia Tomasetti, “attacchi per destabilizzare fiducia risparmiatori”

Parla di “logica distruttiva”, Catia Tomasetti, dopo le notizie allarmanti – diffuse in rete - riguardanti un non specificato istituto di credito sammarinese. “Credo che la reputazione – afferma la Presidente di Banca Centrale - sia il principale asset delle banche. Quindi questi attacchi non circostanziati, non verificabili, e fra l'altro indirizzati ad una banca - senza specificare quale e senza fornire alcun dettaglio -, servono a destabilizzare la fiducia dei risparmiatori”. “Ove ci fossero gravi irregolarità – sottolinea - BCSM si sarebbe già mossa. Rifletteremo – conclude la Tomasetti - su come difendere e tutelare il sistema bancario”.