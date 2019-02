Anis: "Basta litigi, è tempo di agire!"

“Troppo tempo perso”. Dura nota dell'Anis che punta ancora una volta il dito su Governo e maggioranza. “Abbassare i toni”, e mettersi al lavoro, - scrivono gli industriali - lo chiediamo ancora una volta noi, inascoltati da troppo tempo da chi continua a fomentare lo scontro e disattende gli impegni presi”. Anis dice basta! “Chiunque prosegua in questa direzione – tuona - si assuma la responsabilità di fare il male del Paese, perché questo si sta facendo. La parola elezioni – conclude - circola sempre più insistentemente, anche se ancora non si è mai verificato che faccia rima con la parola soluzioni: le grandi riforme, compresa la stessa legge elettorale, per Anis vanno fatte il prima possibile e con la massima condivisione, perché poi una volta al governo – abbiamo visto – nessuno le fa”.