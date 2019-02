Casale La Fiorina: sottoscritto l'accordo SUMS-Governo per la cessione dell'immobile allo Stato

Firmato l’accordo tra l'Eccellentissima Camera e la SUMS per la cessione del “Casale la Fiorina”. A breve, dunque, lo Stato acquisirà interamente ed esclusivamente la proprietà immobiliare dell'immobile, già sede della Casa di Riposo pubblica dell’ISS. Nel maggio 2018 la SUMS aveva già ceduto allo Stato la sua partecipazione in Cassa di Risparmio. Soddisfatto il Presidente Marino Albani: si chiudono due capitoli importanti del passato, - spiegano dalla SUMS - che hanno impegnato ingenti risorse del sodalizio ma che nel tempo non hanno raggiunto appieno gli scopi originariamente pensati ed immaginati. Albani precisa che il Sodalizio procederà a investire le risorse derivanti dal pagamento del prezzo in 25 anni destinandole ai propri scopi statutari, tra cui anche il settore degli anziani.



Leggi il comunicato stampa SUMS