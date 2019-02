Contrasto al riciclaggio: il Moneyval in visita a San Marino

È in corso a San Marino e proseguirà fino a domani una visita preliminare del Moneyval, in vista della valutazione che verrà effettuata il prossimo anno. Gli esperti dell'organismo che appartiene al Consiglio d'Europa stanno incontrando funzionari e dirigenti di vari apparati dello stato coinvolti nel contrasto al riciclaggio, per prepararli in vista dell'appuntamento.