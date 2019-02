Csdl: Antonio Bacciocchi è il nuovo Segretario Fupi

Bacciocchi prende le redini della Federazione pubblico impiego, dopo l'elezione nel direttivo. Succede ad Alessio Muccioli, che per tre mandati aveva guidato la Fupi.



A lui il compito di portare avanti l'azione impressa dal sindacato, preoccupato per la situazione del bilancio dello Stato in difficoltà - si legge in una nota - e per gli interventi fatti sul sistema bancario che condizionano in modo pesante e tolgono risorse per lo sviluppo.



Dal Direttivo anche l'invito al Governo ad abbandonare definitivamente l'intenzione di applicare tagli alle retribuzioni dei dipendenti pubblici e concentrarsi sulla riduzione delle spese non necessarie e su un controllo stringente degli appalti per beni, servizi e lavori pubblici. Solo così, per la Csdl, si realizza una più incisiva riduzione delle spese per consulenze e collaborazioni in tutta la PA.



Il sindacato spinge sul rinnovo del contratto di lavoro, e al contempo auspica un ripensamento sul “Decreto Scuola", che ha portato la CSU alla mobilitazione di tutto il personale docente di ogni ordine scolastico. Così come richiede un immediato confronto sul nuovo atto organizzativo ISS, il nuovo fabbisogno del personale, e l'avvio nel più breve tempo possibile dei Concorsi previsti nel piano delle assunzioni.