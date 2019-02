Edilizia in difficoltà, Anis: "Aprire subito un tavolo strategico"

L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese esorta l'apertura immediata di un tavolo strategico per rilanciare il settore dell'edilizia, “che comprenda il nuovo Prg, gli appalti per le opere pubbliche e nuove regole per il mercato immobiliare”. Per l'edilizia privata, Anis invita a velocizzare l’ammodernamento degli strumenti urbanistici e la riforma delle normative riguardanti l’immobiliare, anche al fine di aprire il mercato verso l’esterno. A tal proposito ribadiscono le loro perplessità sugli ultimi interventi del Governo sulle norme: “seppure alcune situazioni di irregolarità devono essere corrette, - sostengono - non si può intervenire anche dove le abitabilità concesse da uffici pubblici corrispondevano già all’opera. Questa volontà, unita al solito metodo di “confronto” portato avanti dal Governo – accusano - ha creato di fatto un danno al sistema, non un miglioramento”. Sul fronte delle opere pubbliche, l'Assoindustria ritiene che quelle che si andranno a finanziare siano effettivamente delle priorità per San Marino. “Ma – precisano gli industriali - affinché abbiano il duplice effetto di ammodernare il Paese e fungere da vero volano per l’economia devono essere ben chiare le “regole del gioco”. Anis assolutamente contraria, infine, a forme di protezionismo che isolino il Paese, preferendo una sana competizione tra le imprese che però deve giocarsi - dichiarano - “ad armi pari”, con regole chiare e controlli puntuali".